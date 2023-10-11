Ультрас "Шахтера" жестко прошлись по "уставшим" от войны футболистам

Болельщики не оставили без внимания громкий скандал

Футболисты молодежной команды "Шахтера" подверглись критике за то, что поддержали своих сверстников из "Динамо" после недавнего скандала. На днях представителей столичной команды заметили в ночном клубе "Бохо" в Киеве во время комендантского часа.

На этот раз на ситуацию отреагировали ультрас донецкого "Шахтера" из группировки "Кроты". Многие представители этого фанатского движения сейчас находятся на войне, где противостоят российскому оккупанту.

На официальной странице группировки было написано следующее сообщение, посвященное игрокам молодежки "Шахтера": "Огарков, Янович, Ющенко – гниды!".

Все трое перечисленных футболистов лайкнули пост форварда "Горняка-Спорт" Артема Нижника, который после расследования журналистов написал на русском фразу "Угомонитесь, журналюги".

Что касается самого расследования, то на нем в кадр попали трое игроков молодежки "Динамо" — Дмитрий Кремчанин (18 лет), Кирилл Осипенко (17 лет) и Владислав Герич (17 лет).

В киевской команде после огласки уже заявили, что изучат ситуацию и разберутся в ней.

Ранее "Телеграф" писал о том, что за нарушителей закона из "Динамо" заступился еще один футболист.