Чемпионат Украины по футболу, 11 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В 11-м туре состоится большой матч "Динамо" — "Днепр-1"

В пятницу, 20 октября, матчем "Оболонь" — "Заря" стартует 11-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24. Накануне в украинском футболе прогремел очередной скандал.

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной игре игровой недели "Динамо" примет "Днепр-1". Лидер первенства "Кривбасс" сыграет в гостях против "Металлиста-1925", а "Шахтер" проведет домашний поединок против ЛНЗ.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 11 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 20 октября

"Оболонь" — "Заря" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Металлист 1925" — "Кривбасс" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Суббота, 21 октября

"Черноморец" — "Минай" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Шахтер" Донецк — ЛНЗ Черкассы — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Александрия" — "Колос" К — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Воскресенье, 22 октября

"Верес" — "Рух" Львов — 13:00 — YouTube

"Ворскла" — "Полесье" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Динамо" Киев — "Днепр-1" — 17:00 — YouTube, "2+2"

Турнирное положение команд УПЛ после 10 тура

С результатами и видеообзорами матчей 10-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 9 туре чемпионата Украины "Шахтер" проиграл "Ворскле" (1:2).