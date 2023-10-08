Украинский клуб разгневал ультрас, поддержав Израиль: что произошло

Фанаты команды находятся в недоумении

Ультрас "Александрии" раскритиковали клуб за пост в поддержку Израиля после атаки террористов ХАМАС на страну.

Соответствующую публикацию ультрас опубликовали в сторис на своей странице в Instagram. Фанаты не понимают, почему украинский клуб не делает посты о военных преступлениях рф в Украине, но при этом "хайпует" на теме Израиля. Болельщики отметили, что "Александрия" ничего не писала про недавнюю трагедию в селе Гроза, где рф убила полсела.

"Тот, кто дал команду на эту публикацию – циничный п*****с.

Сейчас, когда каждый день мы оплакиваем погибших побратимов, кто-то в александрийском "Доме футбола" решил вспомнить о событиях в мире. А почему это вдруг? Что же произошло?

Отвечаем. Тема событий в Израиле сегодня хайповая. Это единственная причина. Еще один пример глупости. Здесь кто-то из руководителей решил немного хайпонуть на трагедии и отвлечь внимание от собственных проблем. Нет других тем для публикаций?" — гласит сообщение ультрас.

Ультрас Александрии обратились к клубу

Напомним, украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко перед игрой с "Ман Сити" в АПЛ стал жертвой нападок арабов после того, как публично поддержал Израиль.