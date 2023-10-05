Трагедия в Грозе Харьковской области: появились детали о погибших

Сельские поминки обернулись настоящей трагедией

В результате ракетного удара по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области погиб 51 человек, в числе которых ребенок. Ударили по кафе, где как раз проходили поминки военного.

Идентифицировали уже 37 тел погибших, и среди них жена и сын военного, которого поминали . Об этом рассказали в управлении полиции Харьковской области и в издании "Суспільне".

Стоит заметить, что вечером появилась информация, что в результате удара погибло 55 человек, однако эти данные не соответствуют действительности, — в пресс-службе допустили техническую ошибку и на самом деле погиб 51 человек (среди них 8-летний мальчик). Также есть шесть пострадавших. Изначально нашли семерых раненых, шестеро женщин, большинство из которых было старше 50 лет, и одного 55-летнего мужчину. Однако одного из пострадавших не смогли спасти. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

В кафе поминали военного, который погиб на фронте и изначально был похоронен в Днепре, однако потом его жена и сын решили перепохоронить его в родном селе Гроза. На поминках присутствовали его родственники, друзья, местные жители.

"Сын перезахороненного тоже был военным. Он вместе со своей женой и матерью были в кафе и погибли от попадания ракеты", — рассказывает спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По словам главы начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, была одна ракета типа "Искандер", запущенная с территории россии. Кафе было маленькое, удар был прицельным.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал жуткие фото и видео с места прилета по селу Гроза на Харьковщине.