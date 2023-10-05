Трагедія у Грозі Харківської області: з’явилися деталі про загиблих

Сільські поминки обернулися справжньою трагедією

Внаслідок ракетного удару по селу Гроза у Куп’янському районі Харківської області загинула 51 особа, серед яких дитина. Вдарили по кафе, де саме проходили поминки військового.

Ідентифікували вже 37 тіл загиблих, і серед них дружина та син військового, якого поминали . Про це розповіли в управлінні поліції Харківської області та у виданні "Суспільне".

Варто зауважити, що ввечері з’явилася інформація, що в результаті удару загинуло 55 людей, проте ці дані не відповідають дійсності, — у прес-службі припустилися технічної помилки і насправді загинула 51 людина (серед них 8-річний хлопчик). Також є шість постраждалих. Спочатку знайшли семеро поранених, шестеро жінок, більшість з яких було старше 50 років, та одного 55-річного чоловіка. Проте одного із постраждалих не змогли врятувати. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

У кафе поминали військового, який загинув на фронті та спочатку був похований у Дніпрі, проте потім його дружина та син вирішили перепоховати його у рідному селі Гроза. На поминках були його родичі, друзі, місцеві жителі.

"Син перепохованого теж був військовим. Він разом зі своєю дружиною та матір’ю були в кафе і загинули від влучення ракети", — розповідає речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За словами голови начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, була одна ракета типу "Іскандер", запущена з території росії. Кафе було маленьке, удар був прицільним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував моторошні фото та відео з місця прильоту по селу Гроза на Харківщині.