росіяни вдарили по магазину та кафе на Харківщині: десятки загиблих, з'явилася заява Зеленського

Зеленський назвав злом усіх тих, хто підтримує росію та надає їй допомогу

Російські солдати завдали ракетного удару по селу Гроза на Харківщині. Окупанти зруйнували магазин та кафе, за попередніми даними загинули майже півсотні мирних громадян.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Президент України також відреагував на новий удар та заявив, що це свідомий теракт.

Ворог вдарив по населеному пункту в Куп'янському районі вдень 4 жовтня близько 13:15. Серед 49 загиблих є і дитина – хлопчик шести років. Також відомо про сімох поранених, серед яких також одна дитина, дівчинка. Розбір завалів наразі триває, медики надають допомогу постраждалим. За інформацією ЗМІ, у кафе в селі Гроза проходив поминальний обід, саме тому в одному місці зібралась така велика кількість людей.

На черговий воєнний злочин росіян відреагував президент України Володимир Зеленський. Він приніс співчуття всім, хто втратив своїх близьких через російський обстріл і заявив, що цей терор необхідно припинити якнайшвидше.

"Всі, хто допомагає росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожен народ, який підтримує нас у захисті життя!", — зазначив глава держави.

Він також додав, що обговорює з європейськими лідерами посилення ППО, щоб убезпечити мирних громадян від російського терору. Ворогу він пообіцяв справедливу та потужну відповідь.

У Харківській обласній прокуратурі показали відео з місця удару та повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Усі профільні служби працюють на місці чергового терору проти мирного населення, скоєного російським агресором. Росія несе відповідальність. Зло буде покарано", — додали у прокуратурі.

Голова ОП Андрій Єрмак також відреагував на ракетний удар по мирних жителів. Він опублікував фото з місця події та нагадав, що росіяни – це терористи.

"Росіяни – це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по Херсону. Загинуло двоє людей, у тому числі й комунальник, який просто обрізав дерева.