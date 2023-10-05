Росіяни вдарили по Херсону, є загиблі

У місті пролунало кілька вибухів

Вранці у четвер, 5 жовтня, російські окупанти вчинили черговий злочин, атакувавши Херсон та його мирних громадян. За попередньою інформацією, відомо про дві жертви.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, загинули двоє людей. Серед них комунальник, котрий обрізав дерева.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко сказав, що вибухи в місті почалися приблизно о 09:17. Ворог із лівого берега почав атакувати місто. Громадян попросили пройти у безпечні місця та не залишати до відповідного розпорядження.

Пізніше Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу міста загинули двоє людей — чоловік та жінка. Їм було приблизно 50-55 років.

У той же час обстріляли і Херсонську область. В обласній держадміністрації зазначили, що опівночі під вогнем опинилося Інженерне. Внаслідок влучень пошкоджено господарські будівлі. Близько 7:30 близько п’яти прильотів зафіксовано Золотою Балкою. Було зруйновано нежитлові споруди. Також загарбники вдарили по Кізомису. Там було знищено будинок. Постраждалих, на щастя, немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 вересня російські загарбники обстріляли житловий квартал Херсона. В результаті загинули троє жінок.