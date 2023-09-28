Загинули мирні жінки: росія завдала нового удару по Херсону

Правоохоронці зафіксували черговий російський злочин

Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона з артилерії. Поки що відомо про трьох загиблих жінок.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак. За інформацією голови МВС України Павла Клименка, за минулу добу ворог вдарив Херсонським районом 10 разів з артилерії.

Росіяни вдарили по Корабельному району Херсона 28 вересня близько 18:00. За словами очевидців, одній із загиблих відірвало голову. Під час влучання артилерійського снаряду усі троє загиблих перебували на одній вулиці просто неба на Жилпосьолку. Також поруч із місцем обстрілу евакуйовано 2 дітей, зараз їх оглянули медики, з ними працює психолог.

Херсонська обласна прокуратура вже порушила кримінальну справу за фактом чергового обстрілу міста за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

"Дані про постраждалих уточнюються. Проводяться першочергові заходи щодо фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", — сказано у заяві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по Авдіївському коксохіму. Страшні наслідки прильоту потрапили на камеру.