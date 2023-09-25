Окупанти випустили як ракети, так і безпілотники типу "Шахед"

В ніч на понеділок, 25 вересня, російські окупанти влаштували черговий акт терору і випустили в напрямку України безпілотники та ракети. Станом на 00:30 по всій країні було оголошено повітряну тривогу. Вибухи чули в Одесі та області.

Моніторингові сервіси повідомляють, що безпілотниками ворог атакує Одеську область, зокрема під загрозою портова інфраструктура Дунаю.

Також у повітряному просторі України присутні ракети. Вони змінюють напрямок — зайшли з півдня, піднялись до Кіровоградської області, потім повернули на Вінниччину, а потім на Одещину. Сили ППО працюють і ліквідовують загрозу з повітря. Всім українцям варто перебувати в укриттях до відбою тривоги.

В Повітряних силах повідомили, що для атаки ворог застосував "Калібри" та надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".

Варто згадати, що днями ворог вперше за пів року атакував об'єкти енергетики. Тоді під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури одразу в ряді областей. Прем'єр міністр Денис Шмигаль після цього зробив очевидну заяву про те, що майбутня зима буде складною, адже ворог планує й надалі наносити удари по об'єктах енергетики та місцях прокачки і зберігання палива.