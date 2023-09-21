Перша за півроку атака на енергооб’єкти України: "Укренерго" повідомило, наскільки все серйозно

Росіяни відновили удари по енергетичних об’єктах України

У четвер, 21 вересня, через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки на енергооб’єкти України є їх пошкодження у західному та центральному регіонах. В результаті є часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Йде відновлення електропостачання споживачів, повідомили в "Укренерго". Зазначається, що 21 вересня є імпорт зі Словаччини та експорт до Словаччини та Молдови.

"Через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 398 населених пунктів", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок ракетної атаки ворога отримали пошкодження окремі об’єкти у західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів Рівненської та Житомирської областей. Робота магістральних мереж у регіоні відновлено, продовжується підключення побутових споживачів у мережах обленерго.

"Також під час атаки отримали пошкодження мережі обленерго у Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після відбою тривоги", — додали енергетики.

Вони додали, що крім наслідків ракетної атаки є пошкодження мереж через артилерійські обстріли у прифронтових районах: у Донецькій області, на Запоріжжі, Харківщині, Херсонщині, Сумщині. Електропостачання там відновлюють у разі отримання дозволу військових.

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