Удар по Україні: Залужний повідомив, скільки російських ракет збито

Українці пережили черговий масштабний ракетний удар

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що вночі 21 вересня близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Силами протиповітряної оборони було збито 36 крилатих ракет.

Як повідомляється в Telegram-каналі Валерія Залужного, всього було зафіксовано пуски 43 крилатих ракет. Окупанти запустили їх з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району на захід від Енгельса.

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"Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет", — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що у відображенні чергової ракетної атаки росії брали участь зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил. Крім того, було задіяно підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

Також російська армія атакувала Харків. О 6:00 росіяни вдарили містом зенітними керованими ракетами С-300.

Нагадаємо, 21 вересня росіяни атакували Україну двома хвилями ракет. Незабаром після того, як дали відбій повітряної тривоги, вона була оголошена знову. Вибухи пролунали у Київській, Черкаській, Львівській областях. У деяких інших регіонах також було голосно, працювала ППО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 вересня росіяни знищили під Києвом завод із виробництва популярного напою Pepsi. Це сталося у місті Вишневе, Бучанського району.