Росіяни вкотре масово обстрілюють Україну: де чули вибухи (карта)

Вибухи пролунали у декількох областях

Раннім ранком четверга, 21 вересня, по всій Україні завили сирени повітряної тривоги. Звуки вибухів чули у кількох областях України — зокрема, на Харківщині, Черкащині та на Київщині.

Як повідомляють у Telegram-каналі Повітряних Сил ЗСУ та інших моніторингових джерелах, причина — масована атака російських ракет. Попередньо, було запущено три хвилі.

Повітряну тривогу оголошено по всій території країни. Вибухи пролунали у Києві, зокрема їх чули жителі передмістя, Софіївської Борщагівки. Як інформують у КМВА, у столиці працює ППО. Цю інформацію підтвердив також мер Києва Віталій Кличко.

Кличко повідомляє, що вибух пролунав у Дарницькому районі. Всі екстрені служби слідують на місце. Також виклик у Голосіївській район. Міський голова столиці додав, що у деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Екстрені служби працюють.

За даними мера, у Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Наразі інформації про постраждалих немає.

"У Києві триває повітряна тривога. Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах столиці. Усі екстрені служби слідують на місця. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — проінформував начальник КМВА Сергій Попко.

Також потужні вибухи пролунали у Харкові. За даними моніторінгових каналів, росіяни атакують місто балістичними ракетами С-300.

"У Харкові пролунали вже кілька вибухів. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", — написав в Telegram міський голова Харкова Ігор Терехов.

Згодом він уточнив, що загалом зранку 21 вересня по Харкову було щонайменше шість "прильотів". За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі вони сталися у Слобідському районі міста. Триває збір інформації щодо можливих постраждалих та руйнувань.

За даними моніторінгів, група ракет перебуває у повітряному просторі заходу України. Є загроза для Хмельниччини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Львівщини. Повідомлялося, що у Хмельницькій області пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили про загрозу для Рівненщини.

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