Крим зазнає масованої атаки БПЛА: у різних містах чути вибухи

Попередньо відомо, що атаку зазнав аеродром під Саками

Крим посеред ночі, 21 вересня, зазнав нальоту невідомих "мопедів". За даними очевидців у багатьох містах чути вибухи та робота ППО.

Як інформують моніторингові telegram-канали, вибухи чули у Севастополі, Євпаторії та Джанкої. За іншою інформацією їх також чули у Саках, Гвардійському, Новофедорівці та Сімферополі.

Крім того, про вибухи повідомлялося і в Білгородській області росії. Імовірно, ціллю атаки був аеродром у Саках, де місцеві жителі чули роботу російських систем ППО "Панцир", проте після одного з прильотів стрільба припинилася.

Повідомлень про зліт літаків з аеродрому поки не надходило. Однак з’явилися дані, що після першої хвилі на півострів залетіла й друга група щонайменше з десяти БПЛА.

Після цього в мережі почали з’являтися відеозаписи, на яких видно моменти прильотів та мінімум одного вибуху.

Як повідомлялося раніше, 20 вересня невідомі диверсанти напали на військовий аеродром Чкаловський у Підмосков’ї, де, в тому числі розташований "літак судного дня" і пошкодили там два літаки та гелікоптер.

Крім того, ракетний удар було завдано і по Криму, де було знищено військову базу під Севастополем.