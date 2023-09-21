Крым подвергается массированной атаке БПЛА: в разных городах слышны взрывы

Предварительно известно, что атаке подвергся аэродром под Саками

Крым посреди ночи, 21 сентября, подвергся налету неизвестных "мопедов". Согласно данным очевидцев во многих городах слышны взрывы и работа ПВО.

Как информируют мониторинговые telegram-каналы, взрывы слышали в Севастополе, Евпатории и Джанкое. По другой информации их также слышали в Саках, Гвардейском, Новофедоровке и в Симферополе.

Кроме того о взрывах сообщалось и в Белгородской области россии. Предположительно целью атаки был аэродром в Саках, где местные жители слышали работу российских систем ПВО "Панцирь", однако после одного из прилетов стрельба прекратилась.

Сообщений о взлете самолетов с аэродрома пока не поступало. Однако появились данные, что после первой волны на полуостров залетела и вторая группа минимум с десяти БПЛА.

После этого в сети начали появляться видеозаписи, на которых видны моменты прилетов и минимум одного взрыва.

Как сообщалось ранее, 20 сентября неизвестные диверсанты напали на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье, где, в том числе, расположен "самолет судного дня" и повредили там два самолета и вертолет.

Кроме того, ракетный удар был нанесен и по Крыму, где была уничтожена военная база под Севастополем.