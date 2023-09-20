Российским командирам спрятаться не удалось: в СБУ рассказали детали ракетной атаки на Крым

В результате удара россияне потеряли личный состав и дорогую технику

Днем среды, 20 сентября, в оккупированном Крыму опять прозвучали взрывы, а очевидцы видели дым возле военной базы под Севастополем. При этом появилась информация о том, что удар был нанесен по командному пункту черноморского флота россии.

Как сообщили источники "Телеграфа" в Службе безопасности Украины, спецоперация проводилась совместными силами СБУ, Воздушных сил и ВМС ВСУ. Вследствие ракетного удара военная база была уничтожена.

Отмечается, что СБУ удалось узнать, что российские генералы определили эту базу в качестве запасного командного пункта, чтобы их не достали по основному месту дислокации Удар же был нанесен после того, как представители спецслужбы смогли подтвердить, что именно там находятся командиры российского флота.

Известно также о том, что вследствие удара была поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящая техника.

Вместе с тем в СБУ обещают, что "сезон бавовны" в Крыму будет продолжаться и далее.

Как сообщалось ранее, 20 сентября неизвестные диверсанты напали на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье, где, в том числе, расположен "самолет судного дня" и повредили там два самолета и вертолет.