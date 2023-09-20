Ракеты летают над головами: в Крыму бомбят войска рф (видео)

В сети говорят об ударе по базе ВС рф

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Россияне задействовали маскировку дымом.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По данным паблика "Крымский ветер", днем 20 сентября в районе Нефтяной гавани в Инкермане россияне запустили дымовую завесу.

"Именно здесь расположена главная нефтебаза Черноморского флота, где хранятся миллионы тонн горючего", — утверждается в сообщении.

После этого в небе над полуостровом заметили сразу несколько боевых вертолетов Ми-28 ВКС рф.

"За 20 минут 4 вертолета пролетели через Нижнегорский район в сторону Азовского моря", — говорят авторы поста.

В это же время местные жители сообщали, что слышали звуки взрывов в районе Федюхиных высот в Севастополе. После этого над данным районом поднялся дым.

Под Симферополем людям даже удалось снять на видео летящие на юг ракеты.

Сообщается о прилетах якобы по воинской части рф в районе села Верхнесадовое под Севастополем. Над местом взрыва поднялся густой черный дым.

Российские пропагандисты заявили, что их атакуют не только ракетами, но и БПЛА. Правда, все они якобы сбили, а горит "трава".

ГУР подтверждает ракетную атаку по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Подмосковье диверсанты взорвали два самолета и вертолет.