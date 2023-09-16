Русских кораблей станет еще меньше: Федоров анонсировал большие неприятности для оккупантов в Крыму

Украина уже тестирует дроны с искусственным интеллектом

Украина сможет чаще и лучше атаковать российские корабли и удары по Севастополю далеко не последние. Беспилотников будет еще больше, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В комментарии Reuters он рассказал, что в Украине выросло производство БПЛА. В некоторые дроны будет встроен даже искусственный интеллект, отметил министр.

"Беспилотников будет больше, атак будет больше, российских кораблей будет меньше. Это точно", – сказал Федоров.

По словам министра, в 2023 году производство БПЛА в Украине существенно выросло. По сравнению с 2022 годом внутри страны стали производить в 100 раз больше дронов. А к концу текущего года в планах Украины увеличить это производство еще в 120–140 раз.

Министр добавил, что Украине необходим дрон по типу российской "Ланцета", который мог бы распознавать цели при помощи ИИ. И в стране сейчас как раз проводят испытания систем искусственного интеллекта в дронах. С их помощью можно будет локализовать цели и направлять дроны прямо на них, даже если связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.

"В настоящее время это все на стадии тестирования, но некоторые покупаемые дроны используют ИИ для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и распознать, будь то человек, танк или определенная машина. Эти технологии активно используются", – резюмировал министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ озвучили судьбу российских кораблей после ударов по Крыму. У россиян нет мест, где можно было бы отремонтировать поврежденные корабли ВМФ.