Укр

Новый дрон СБУ подбил российский ракетный корабль: громкие подробности от СМИ

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
"Самум" Новость обновлена 15 сентября 2023, 17:18
"Самум". Фото Википедия

Судно серьезно повреждено

Силы обороны Украины снова атаковали Черноморский флот рф. На этот раз под прицелом оказался ракетный корабль "Самум".

Об этом сообщает издание NV, ссылаясь на собственные источники в СБУ. По их данным, это произошло 14 сентября возле входа в Севастопольскую бухту.

Утверждается, что атака была совершена новой версией морского дрона СБУ "Морской малыш", а удар пришелся на заднюю правую часть корабля. После этого "Самум" потерял ход из-за серьезных повреждений и оккупанты были вынуждены отбуксировать его на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

"Источники рассказали, что для атаки был использован экспериментальный образец морского дрона, способный работать в шторм и скрываться от обнаружения за высокими волнами. Во время операции волны достигали 1,5−2 метра в высоту", — говорится в материале.

Стоит отметить, что 14 сентября СтратКом ВСУ сообщал о еще одной атаке на ЧФ рф. Утверждалось, что она произошла в юго-западной части Черного моря, а целью стали два корабля типа "Василий Быков".

Для справки: "Самум" — это российский малый ракетный корабль на воздушной подушке. Является крупнейшим в своём подклассе. Может нести на себе крылатые сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Москит" и ЗРК "Оса".

Напомним, ранее мы писали о том, что 13 сентября Украина уничтожила в Севастополе БДК "Минск" и подводную лодку Ростов-на-Дону.

Теги:
#Украина #СБУ #Война #ВСУ