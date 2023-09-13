Та еще жаба: что известно о корабле "Минск", который взорвали в Севастополе (видео)

Этот БДК построили еще для Советского союза

Во время ночных взрывов в Севастополе россияне потеряли еще несколько своих военных судов. Одним из них оказался большой десантный корабль.

"Телеграф" рассказывает о том, что могла эта вражеская посудина. В украинской разведке не уточнили названия данного судна, но это сделали российские пропагандисты — им оказался "Минск".

Что такое БДК "Минск"

"Минск" является большим десантным кораблем (БДК) проекта 775 — по кодификации НАТО — Ropucha (Жаба). В этот проект входила целая серия БДК ближней и дальней морской зоны построенные в Польше на верфи "Stocznia Polnocna" еще для ВМФ СССР. В серию, к слову, входил и другой его российский "брат" по несчастью — БДК "Оленегорский горняк". Его серьезно повредили летом 2023 года.

Конкретно сегодняшняя "жаба" была построена аж в 1983 году. Она уже непонятно сколько стоит на ремонте, а последний раз, по данным "Радио свобода", её видели на ходу перед самым началом полномасштабного вторжения. Тогда она вместе с другими кораблями оккупантов прибыл в Черное море. Дело в том, что "Минск" приписан к Балтийскому флоту рф, а его базы находится в Калининградской и Ленинградской областях.

Задачей БДК является высадка морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Эти огромные корабли могут транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

Так выглядел "Минск" еще на ходу:

А посмотреть на то, что с ним стало вы можете, перейдя по ссылке. Судя по фото — ему, вероятно, пришел конец.

Характеристики:

Скорость: 18 узлов;

Дальность плавания: 6000 миль при 12 узлах;

Экипаж: 87 человек;

Размеры

Водоизмещение: 4080 тонн;

Длина: 112,5 метра;

Ширина: 15 метров;

Осадка: 3,7 метра;

Энергетическая установка

2 дизеля, 2 винта, мощность — 19200 л.с.

Вооружение

2 сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725;

2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М";

4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2";

На борту могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Напомним, ранее мы писали о том, в сети четко показали потери Черноморского флота рф за время полномасштабной войны.