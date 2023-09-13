Та еще жаба: что известно о корабле "Минск", который взорвали в Севастополе (видео)
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Этот БДК построили еще для Советского союза
Во время ночных взрывов в Севастополе россияне потеряли еще несколько своих военных судов. Одним из них оказался большой десантный корабль.
"Телеграф" рассказывает о том, что могла эта вражеская посудина. В украинской разведке не уточнили названия данного судна, но это сделали российские пропагандисты — им оказался "Минск".
Что такое БДК "Минск"
"Минск" является большим десантным кораблем (БДК) проекта 775 — по кодификации НАТО — Ropucha (Жаба). В этот проект входила целая серия БДК ближней и дальней морской зоны построенные в Польше на верфи "Stocznia Polnocna" еще для ВМФ СССР. В серию, к слову, входил и другой его российский "брат" по несчастью — БДК "Оленегорский горняк". Его серьезно повредили летом 2023 года.
Конкретно сегодняшняя "жаба" была построена аж в 1983 году. Она уже непонятно сколько стоит на ремонте, а последний раз, по данным "Радио свобода", её видели на ходу перед самым началом полномасштабного вторжения. Тогда она вместе с другими кораблями оккупантов прибыл в Черное море. Дело в том, что "Минск" приписан к Балтийскому флоту рф, а его базы находится в Калининградской и Ленинградской областях.
Задачей БДК является высадка морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Эти огромные корабли могут транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.
Так выглядел "Минск" еще на ходу:
А посмотреть на то, что с ним стало вы можете, перейдя по ссылке. Судя по фото — ему, вероятно, пришел конец.
Характеристики:
- Скорость: 18 узлов;
- Дальность плавания: 6000 миль при 12 узлах;
- Экипаж: 87 человек;
Размеры
- Водоизмещение: 4080 тонн;
- Длина: 112,5 метра;
- Ширина: 15 метров;
- Осадка: 3,7 метра;
Энергетическая установка
- 2 дизеля, 2 винта, мощность — 19200 л.с.
Вооружение
- 2 сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725;
- 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М";
- 4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2";
- На борту могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.
Напомним, ранее мы писали о том, в сети четко показали потери Черноморского флота рф за время полномасштабной войны.