Российский корабль "Минск" уничтожен безвозвратно: появилось первое фото горящего судна

Возможно, есть погибшие среди членов экипажа

В результате атаки в ночь на 13 сентября, во временно оккупированном Севастополе в Крыму был поражен российский десантный корабль и подлодка. В сети появилось фото горящего корабля.

Его опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". Снимок сделали местные жители.

Фото с места атаки

Отмечается также, что в ходе удара по российским кораблям, вероятно, было много погибших среди членов экипажей. Однако командование запрещает распространять эту информацию.

На фото — горящий корабль в сухом доке Севастополя. По данным российских источников в результате ракетной атаки были поражены десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". По их информации, удар мог быть нанесен западными дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP с помощью авиации.

В twitter Special Kherson Cat опубликована интересная визуализация. Она помогает более предметно оценить степень поражения корабля.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе. Пострадало не только оборудование, также поражены большой десантный корабль и подлодка. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов ВСУ за блестяще выполненную работу. Таким образом он дал понять, что по Крыму был нанесен авиаудар.

При этом в Министерстве обороны рф заявили, что по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе было якобы выпущено десять крылатых ракет. Семь из них, по информации ведомства, были сбиты. Однако официальные источники и СМИ россии регулярно распространяют непрвдивую информацию, поэтому доверять их сообщениям нельзя. Тем временем российские тг-каналы сообщают, что большой десантный корабль "Минск" уничтожен безвозвратно.

Как сообщал "Телеграф", в сети подсчитали, сколько кораблей, только по подтвержденным данным, были утеряны армией рф за время полномасштабной войны. Эти потери можно увидеть на инфографике.