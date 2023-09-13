Російський корабель "Мінськ" знищено безповоротно: з’явилося перше фото палаючого судна

Можливо, є загиблі серед членів екіпажу

Внаслідок атаки в ніч на 13 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму було вражено російський десантний корабель та підводний човен. У мережі з’явилося фото корабля, що горить.

Його опублікував Telegram-канал "Кримський вітер". Знімок зробили місцеві мешканці.

Фото з місця атаки

Зазначається також, що під час удару по російських кораблях, ймовірно, було багато загиблих серед членів екіпажів. Проте командування забороняє розповсюджувати цю інформацію.

На фото — корабель, що горить, у сухому доці Севастополя. За даними російських джерел, в результаті ракетної атаки були вражені десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". За їхньою інформацією, удар міг бути завданий західними далекобійними ракетами Storm Shadow або SCALP за допомогою авіації.

У Twitter Special Kherson Cat опублікована цікава візуалізація. Вона допомагає більш предметно оцінити рівень ураження корабля.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополь. Постраждало не тільки обладнання, але й уражені великий десантний корабель і підводний човен. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам ЗСУ за блискуче виконану роботу. Таким чином він дав зрозуміти, що по Криму було завдано авіаудар.

При цьому в Міністерстві оборони росії заявили, що по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе було нібито випущено десять крилатих ракет. Сім з них, за інформацією відомства, було збито. Проте офіційні джерела та ЗМІ рф регулярно поширюють неправдиву інформацію, тому довіряти їхнім повідомленням не можна. Тим часом російські ТГ-канали повідомляють, що великий десантний корабель "Мінськ" знищено безповоротно.

Як повідомляв "Телеграф", у мережі підрахували, скільки кораблів, тільки за підтвердженими даними, було втрачено армією росії за час повномасштабної війни. Ці втрати можна побачити на інфографіці.