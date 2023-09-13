Російський корабель "Мінськ" знищено безповоротно: з’явилося перше фото палаючого судна
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Можливо, є загиблі серед членів екіпажу
Внаслідок атаки в ніч на 13 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму було вражено російський десантний корабель та підводний човен. У мережі з’явилося фото корабля, що горить.
Його опублікував Telegram-канал "Кримський вітер". Знімок зробили місцеві мешканці.
Зазначається також, що під час удару по російських кораблях, ймовірно, було багато загиблих серед членів екіпажів. Проте командування забороняє розповсюджувати цю інформацію.
На фото — корабель, що горить, у сухому доці Севастополя. За даними російських джерел, в результаті ракетної атаки були вражені десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". За їхньою інформацією, удар міг бути завданий західними далекобійними ракетами Storm Shadow або SCALP за допомогою авіації.
У Twitter Special Kherson Cat опублікована цікава візуалізація. Вона допомагає більш предметно оцінити рівень ураження корабля.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополь. Постраждало не тільки обладнання, але й уражені великий десантний корабель і підводний човен. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам ЗСУ за блискуче виконану роботу. Таким чином він дав зрозуміти, що по Криму було завдано авіаудар.
При цьому в Міністерстві оборони росії заявили, що по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе було нібито випущено десять крилатих ракет. Сім з них, за інформацією відомства, було збито. Проте офіційні джерела та ЗМІ рф регулярно поширюють неправдиву інформацію, тому довіряти їхнім повідомленням не можна. Тим часом російські ТГ-канали повідомляють, що великий десантний корабель "Мінськ" знищено безповоротно.
Як повідомляв "Телеграф", у мережі підрахували, скільки кораблів, тільки за підтвердженими даними, було втрачено армією росії за час повномасштабної війни. Ці втрати можна побачити на інфографіці.