Удар по Севастополю: у ГУР та Повітряних силах зробили цікаві заяви

Стало відомо про втрати ворога внаслідок "бавовни" на півострові

Внаслідок нічної атаки за тимчасово окупованим Севастополем у Криму було уражено російський десантний корабель. Водночас пошкодження отримав ворожий підводний човен.

Про це виданню РБК-Україна розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. У відомстві підтвердили пошкодження судноремонтного заводу на півострові.

"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити поразку великого десантного корабля та підводного човна", — розповіли у розвідці.

Тим часом командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі подякував пілотам ЗСУ за блискуче виконану роботу. Таким чином він дав зрозуміти, що по Криму було нанесено авіаудар.

"А поки окупантів "штормить" і вони досі приходять до тями від нічної "бавовни" в Севастополі, дякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за відмінну бойову роботу!", — написав він.

Зазначимо, що вибухи у Севастополі пролунали у ніч проти 13 вересня. У Росії відразу повідомили про роботу ППО, а на опублікованих в мережі фото і відео було видно, як над частиною міста підіймаються клуби чорного диму. Пізніше в Міністерстві оборони росії заявили, що по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе було нібито випущено десять крилатих ракет, семеро з яких, за словами відомства, було збито.

Варто додати, що в Новоросійську СБУ провела блискучу операцію, під час якої було пошкоджено десантний корабель "Оленьогірський гірник". Також великий десантний корабель окупантів було знищено у березні 2022 року у місті Бердянськ Запорізької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 вересня в Красноперекопському районі Криму пролунав потужний вибух. Над місцем пригоди почав підійматися дим.