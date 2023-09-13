Які кораблі пошкоджені під час удару по Севастополю: всі подробиці, фото та карти

У Криму прогриміло щонайменше три вибухи вночі

Внаслідок нічних вибухів у Севастополі на території Севастопольського морського заводу імені Орджонікідзе могли бути пошкоджені два російські кораблі. Зокрема, йдеться про великий десантний корабель "Ропуча" та підводний човен "Кіло".

Про це повідомив OSInt-дослідник М.Т. Андерсон. З його слів, ціллю, ймовірно, був сухий док на території заводу.

Також він опублікував карти місцевості та порівняв їх із фотографами з місця подій після вибухів.

Також він показав знімки кораблів, які перебували у Південній та Севастопольській бухтах станом на 12 вересня. Крім ВДК "Ропуча" та підводного човна "Кіло" там були помічені фрегат "Адмірал Макаров" та малий ракетний корабель "Буян-М".

Інформацію підтверджують інші аналітики.

"Зважаючи на все, сьогодні вранці українські сили успішно завдали удару по сухих доках Севастопольського судноремонтного заводу, які, ймовірно, зайняті російським підводним човном класу "Кіло" та десантним кораблем "Ропуча", — пише в Twiter OSINTtechnical.

Підводний човен класу "Кіло"

ВДК "Ропуча"

Американський OSINT-аналітик DefMon також вважає, що ціллю удару міг бути один із російських великих десантних кораблів. Він показав знімок із супутника, зроблений 8 вересня. На ньому видно, що в сухих доках Севастопольського порту стоять вищезгадані підводний човен "Кіло" та ВДК "Ропуча".

Водночас пропагандисти пишуть, що внаслідок удару по Севастополю ушкодження отримали дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ". Цікаво, що підводний човен "Ростов-на-Дону" застосовували під час обстрілів України.

Підводний човен "Ростов-на-Дону"

Великий десантний корабель "Мінськ"

Окупанти після удару повідомили, що Україна нібито випустила по півострову десять ракет. У найкращих традиціях пропаганди росіяни заявили, що сім повітряних цілей було нібито збито.

Пізніше росЗМІ повідомили, що в результаті вибухів загинуло двоє людей, ще 26 отримали поранення. У міноборони рф вже заявили, що пошкодження отримали два кораблі. Їхні назви не озвучували.

Водночас у ГУР підтвердили пошкодження у великого десантного корабля та підводного човна у Севастополі.

"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля та підводного човна", — повідомило джерело видання "РБК-Україна".

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни вже почали вигадувати свою версію з ударом по Криму 13 вересня.