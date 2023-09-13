Какие корабли повреждены при ударе по Севастополю: все подробности, фото и карты

В Крыму прогремело минимум три взрыва ночью

В результате ночных взрывов в Севастополе на территории Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе могли быть повреждены два российских корабля. В частности, речь идет о большом десантном корабле "Ропуча" и подводной лодке "Кило".

Об этом сообщил OSInt-исследователь М.Т. Андерсон. По его словам, целью, вероятно, был сухой док на территории завода.

Также он опубликовал подробные карты местности и сопоставил их с фотографами с места событий после взрывов.

Также он показал снимки кораблей, которые находились в Южной и Севастопольской бухтах по состоянию на 12 сентября. Кроме БДК "Ропуча" и подводной лодки "Кило" там были замечены фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль "Буян-М".

Информацию подтверждают и другие аналитики.

"Судя по всему, сегодня утром украинские силы успешно нанесли удар по сухим докам Севастопольского судоремонтного завода, которые, вероятно, заняты российской подводной лодкой класса "Кило" и десантным кораблем "Ропуча", — пишет в Twiter OSINTtechnical.

Подводная лодка класса "Кило"

БДК "Ропуча"

Американский OSINT-аналитик DefMon также считает, что целью удара мог быть один из российских больших десантных кораблей. Он показал снимок со спутника, сделанный 8 сентября. На нем видно, что в сухих доках Севастопольского порта стоят вышеназванные подлодка "Кило" и БДК "Ропуча".

В то же время пропагандисты пишут, что в результате удара по Севастополю повреждения получили дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Интересно, что подводную лодку "Ростов-на-Дону" применяли при обстрелах Украины.

Подводная лодка "Ростов-на-Дону"

Большой десантный корабль "Минск"

Оккупанты после удара сообщили, что Украина якобы выпустила по полуострову десять ракет. В лучших традициях пропаганды россияне заявили, что семь воздушных целей были якобы сбиты.

Позже росСМИ сообщили, что в результате взрывов погибли два человека, еще 26 получили ранения. В минобороны рф уже заявили, что повреждения получили два корабля. Их названий не озвучивали.

В то же время в ГУР подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки в Севастополе.

"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение крупного десантного корабля и подлодки", — сообщил источник издания "РБК-Украина".

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне уже начали выдумывать свою версию с ударом по Крыму 13 сентября.