Какие корабли повреждены при ударе по Севастополю: все подробности, фото и карты
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В Крыму прогремело минимум три взрыва ночью
В результате ночных взрывов в Севастополе на территории Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе могли быть повреждены два российских корабля. В частности, речь идет о большом десантном корабле "Ропуча" и подводной лодке "Кило".
Об этом сообщил OSInt-исследователь М.Т. Андерсон. По его словам, целью, вероятно, был сухой док на территории завода.
Также он опубликовал подробные карты местности и сопоставил их с фотографами с места событий после взрывов.
Также он показал снимки кораблей, которые находились в Южной и Севастопольской бухтах по состоянию на 12 сентября. Кроме БДК "Ропуча" и подводной лодки "Кило" там были замечены фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль "Буян-М".
Информацию подтверждают и другие аналитики.
"Судя по всему, сегодня утром украинские силы успешно нанесли удар по сухим докам Севастопольского судоремонтного завода, которые, вероятно, заняты российской подводной лодкой класса "Кило" и десантным кораблем "Ропуча", — пишет в Twiter OSINTtechnical.
Американский OSINT-аналитик DefMon также считает, что целью удара мог быть один из российских больших десантных кораблей. Он показал снимок со спутника, сделанный 8 сентября. На нем видно, что в сухих доках Севастопольского порта стоят вышеназванные подлодка "Кило" и БДК "Ропуча".
В то же время пропагандисты пишут, что в результате удара по Севастополю повреждения получили дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Интересно, что подводную лодку "Ростов-на-Дону" применяли при обстрелах Украины.
Оккупанты после удара сообщили, что Украина якобы выпустила по полуострову десять ракет. В лучших традициях пропаганды россияне заявили, что семь воздушных целей были якобы сбиты.
Позже росСМИ сообщили, что в результате взрывов погибли два человека, еще 26 получили ранения. В минобороны рф уже заявили, что повреждения получили два корабля. Их названий не озвучивали.
В то же время в ГУР подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки в Севастополе.
"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение крупного десантного корабля и подлодки", — сообщил источник издания "РБК-Украина".
Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне уже начали выдумывать свою версию с ударом по Крыму 13 сентября.