"7 из 10": россияне уже придумали "героическую" версию для оправдания взрывов в Крыму

Два корабля получили повреждения

В Министерстве обороны россии прокомментировали мощные ночные взрывы в оккупированном Севастополе и заявили свою версию случившегося, согласно которой якобы были нанесены удары крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

Такая информация была опубликована в Telegram-канале ведомства утром в среду, 13 сентября. Отмечается, что атака была, в том числе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота.

Поспешили в Минобороне рф отчитаться и о якобы своих успехах. По этим заявлениям, оккупационные средства противовоздушной обороны сбили 7 крылатых ракет из 10, а патрульный корабль "Василий Быков" якобы уничтожил "все безэкипажные катера".

"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", — говорится в сообщении.

Добавим, что ранее так называемый глава Севастополя михаил развожаев заявлял, что в результате ночного происшествия в Севастополе пострадали 24 человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе в районе населенного пункта Оленевка прогремел мощный взрыв, а в небо стали подниматься клубы дыма. Тем временем выдающий себя за "советника главы правительства Крыма" заявил, что это якобы горит трава.