"7 з 10": росіяни вже вигадали "героїчну" версію для виправдання вибухів у Криму

Два кораблі отримали пошкодження

У Міністерстві оборони росії прокоментували потужні нічні вибухи в окупованому Севастополі та заявили свою версію, згідно з якою нібито було завдано ударів крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Таку інформацію опублікували в Telegram-каналі відомства вранці в середу, 13 вересня. Зазначається, що атака була, у тому числі трьома безекіпажними катерами загоном кораблів Чорноморського флоту.

Поспішили в Міноборони росії звітувати та про нібито свої успіхи. За цими заявами, окупаційні засоби протиповітряної оборони збили 7 крилатих ракет з 10, а патрульний корабель "Василь Биков" нібито знищив "усі безекіпажні катери".

"Внаслідок влучення крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, які перебувають на ремонті", — йдеться в повідомленні.

Додамо, що раніше так званий голова Севастополя михайло розважаєв заявляв, що в результаті нічної події в Севастополі постраждали 24 людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні в районі населеного пункту Оленівка прогримів потужний вибух, а в небо почали здійматися клуби диму. Тим часом той, хто видає себе за "радника глави уряду Криму", заявив, що це нібито горить трава.