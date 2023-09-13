"Морской бой по-украински": в сети четко показали потери Черноморского флота рф

Это только подтвержденные случаи

После ночных взрывов в Севастополе российский флот временно, а может и навсегда, потерял сразу несколько своих суден. И это уже далеко не первая такая потеря у оккупантов.

В сети подсчитали, сколько кораблей, только по подтвержденным данным, были утеряны армией рф за время полномасштабной войны. Эти потери можно увидеть на инфографике.

Возглавляет список, конечно же, бывший флагман Черноморского флота рф крейсер "москва". Его Украина потопила еще весной 2022 года. Примерно в тот же промежуток времени не стало у россиян и большого десантного корабля "Саратов".

Все эти судна указаны в инфографике:

При этом, стоит отметить, что потери российского флота на самом деле могут оказаться куда серьезнее, чем указано на картинке. Так, например, на нем указаны корабли только Черноморского флота, а в Черном море получал по зубам еще и Северный флот. В частности, в начале августа был серьезно подбит БДК "Оленегорский горняк".

Также в инфографике не отмечен как потеря десантный катер Д-144 "Серна", который утопили ВСУ весной 2022 года.

Не отмечен на инфографике еще целый ряд поврежденный больших десантных кораблей, а информация о б этом появлялась в сети. Узнать о том, какие корабли еще потеряла рф вы можете из материала "Телеграфа", перейдя по ссылке. Он добавляет к этой инфогрфике далеко не одно судно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГУР и Воздушных силах сделали интересные заявления по поводу атаки на Севастополь в ночь на 13 сентября.