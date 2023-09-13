"Настоящий огненный ад": в Крыму истерят из-за удара по Севастополю и требуют ответа

В свою очередь украинцы также прокомментировали событие

В сети активно обсуждают ночные взрывы во временно оккупированном Севастополе. Россияне традиционного устроили истерику из-за самого факта происшествия и последствий, которые им принесла новая "бавовна". Украинцы же в свою очередь отмечают, что с такими новостями утро сегодня действительно выдалось добрым.

Утром 13 сентября по социальным сетям стали разноситься фото и видео, сделанные местными жителями, которые наблюдали своими глазами за ночным происшествием. Так, в одном из роликов, к примеру, очевидец не смог найти для комментариев ни одного слова, кроме матерных.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

В то же время истерика россиян в социальных сетях начинает набирать обороты. В своей манере они предлагают еще больше атаковать украинские города.

Россияне называют ночную "бавовну" в пока еще оккупированном Крыму — огненным адом.

А вот украинцам, наоборот, утренние новости подняли настроение и сделали позитивным начало дня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что в ходе ночного происшествия в Севастополе был поврежден большой вражеский десантный корабль. Также повреждения получила подлодка противника.