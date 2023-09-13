"Справжнє вогняне пекло": у Криму істерять через удар по Севастополю і вимагають відповіді

Своєю чергою, українці також прокоментували подію

У мережі активно обговорюють нічні вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Росіяни традиційного влаштували істерику через сам факт події та наслідки, які їм принісла нова "бавовна". Українці ж своєю чергою зазначають, що з такими новинами ранок сьогодні справді добрий.

Вранці 13 вересня соціальними мережами почали розноситися фото та відео, зроблені місцевими жителями, які спостерігали на власні очі за нічною подією. Так, в одному з роликів, наприклад, очевидець не зміг знайти для коментарів жодного слова, крім матюків.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Водночас істерика росіян у соціальних мережах починає набирати обертів. У своїй манері вони пропонують ще більше атакувати українські міста.

Росіяни називають нічну "бавовну" в поки що окупованому Криму — вогненним пеклом.

А от українцям навпаки ранкові новини підняли настрій і зробили позитивним початок дня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що в ході нічної події в Севастополі було пошкоджено великий ворожий десантний корабель. Також пошкодження отримав підводний човен противника.