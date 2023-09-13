Удар по Севастополю: в ГУР и Воздушных силах сделали интересные заявления

Стало известно о потерях врага в результате "бавовны" на полуострове

В результате ночной атаки по временно оккупированному Севастополю в Крыму был поражен российский десантный корабль. Вместе с тем повреждения получила вражеская подлодка.

Об этом изданию РБК-Украина рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны. В ведомстве подтвердили повреждение судоремонтного завода на полуострове.

"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки", — рассказали в разведке.

Тем временем командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале поблагодарил пилотов ВСУ за блестяще выполненную работу. Таким образом, он дал понять, что по Крыму был нанесен авиаудар.

"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночного бавовны в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу!", — написал он.

Отметим, что взрывы в Севастополе прогремели в ночь на 13 сентября. В рф сразу сообщили о работе ПВО, а на опубликованных в сети фото и видео было видно, как над частью города поднимаются клубы черного дыма. Позже в Министерстве обороны рф заявили, что по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе было якобы выпущено десять крылатых ракет, семь из которых, по словам ведомства, были сбиты.

Стоит добавить, что в Новороссийске СБУ провела блестящую операцию, в ходе которой был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Также большой десантный корабль оккупантов был уничтожен в марте 2022 года в городе Бердянск Запорожской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 сентября в Красноперекопском районе Крыма прогремел мощный взрыв. Над местом происшествия начал подниматься дым.