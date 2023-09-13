Ще та жаба: що відомо про БДК "Мінськ", який підірвали у Севастополі (відео)

Цей корабель збудували ще для СРСР

Під час нічних вибухів у Севастополі росіяни втратили ще кілька військових суден. Одним із них виявився великий десантний корабель.

"Телеграф" розповідає про те, що могла ця ворожа посудина. В українській розвідці не уточнили назви даного судна, але це зробили російські пропагандисти — ним виявився "Мінськ".

Що таке БДК "Мінськ"

"Мінськ" є великим десантним кораблем (БДК) проекту 775 — за кодифікацією НАТО — Ropucha (Жаба). У цей проект входила ціла серія БДК ближньої та дальньої морської зони, побудовані в Польщі на верфі "Stocznia Polnocna" ще для ВМФ СРСР. До серії, до речі, входив і інший його російський "брат" за нещастям — БДК "Оленєогорський горняк". Його серйозно пошкодили влітку 2023 року.

Саме сьогоднішня "жаба" була побудована аж у 1983 році. Вона уже незрозуміло скільки стоїть на ремонті, а востаннє, за даними "Радіо свобода", її бачили на ходу перед початком повномасштабного вторгнення. Тоді вона разом із іншими кораблями окупантів прибула до Чорного моря. Справа в тому, що "Мінськ" приписаний до Балтійського флоту рф, а його бази знаходиться в Калінінградській та Ленінградській областях.

Завданням БДК є висадка морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Ці великі кораблі можуть транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

Так виглядав "Мінськ" ще на ходу:

А подивитися на те, що з ним стало ви можете, перейшовши за посиланням. Судячи з фото — йому, мабуть, настав кінець.

Характеристики:

Швидкість: 18 вузлів;

Дальність плавання: 6000 миль при 12 вузлах;

Екіпаж: 87 осіб;

Розміри

Водотоннажність: 4080 тонн;

Довжина: 112,5 метра;

Ширина: 15 метрів;

Опад: 3,7 метра;

Енергетична установка

2 дизелі, 2 гвинти, потужність — 19200 к.с.

Озброєння

2 здвоєні 57 мм артилерійські установки АК-725;

2 пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М";

4 пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2";

На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі чітко показали втрати Чорноморського флоту росії за час повномасштабної війни.