ВСУ снова атаковали российский флот: есть успехи

Степень повреждений пока не раскрывается

Украинские военные в четверг нанесли удар, как оказалось, не только по российской ПВО, но и по вражескому флоту. Сообщается о поражении двух суден.

Так, по данным Центра стратегических коммуникация ВСУ, Силы обороны поразили два российских патрульных корабля типа "Василий Быков". Это произошло утром 14 сентября в юго-западной части Черного моря.

Что сейчас с российскими посудинами военные не уточняют, но подтверждают, что есть "определенные повреждения".

Что известно о кораблях "Василий Быков"

Это серия патрульных катеров c управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Согласно данным из открытых источников, предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника — в военное время, а также операций в дальней морской и океанской зонах.

Характеристики:

Водоизмещение: 1800 тонн

длина: 94 метра

ширина: 14 метров

осадка: 3,4 метра

экипаж 28 человек (до 80 человек)

Вооружение:

76-мм артиллерийская установка АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибка", два малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

Напомним, ранее мы писали о том, что 13 сентября Украина уничтожила в Севастополе БДК "Минск" и подводную лодку Ростов-на-Дону.