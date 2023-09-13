Новинка во всех смыслах: что известно о подлодке "Ростов-на-Дону", которую взорвали в Севастополе

"Ростов-на-Дону" — новое судно для флота рф и новая пораженная цель для ВСУ

Во время ночных взрывов в Севастополе россиянам прилетело сразу по нескольким суднам. Одним из них оказалась подводная лодка.

"Телеграф" рассказывает о том, что о ней известно. Отметим, что в украинской разведке не уточняли названия данного судна, но это сделали российские пропагандисты — её оказалась "Ростов-на-Дону".

Что это за подводная лодка

Б-237 "Ростов-на-Дону" — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Это серия новейших аппаратов, которые по кодификации НАТО называют Improved Kilo. В неё входят многоцелевые дизель-электрические подводные лодки, которые являются модернизированными вариантами еще советских субмарин.

В общем, в зависимости от класса и оснащения, подводные лодки могут быть предназначены:

для поражения важных военно-промышленных и административных центров, военно-морских баз, портов и других наземных объектов

для уничтожения подводных и надводных кораблей и судов противника

для скрытной постановки минных заграждений

для ведения разведки, как непосредственной, так и в системе дальнего радиолокационного обнаружения

для использования в качестве корабля связи, осуществления ретрансляции сообщений, что теоретически позволяет поддерживать связь штаба с кораблями, находящимися в любой точке мирового океана

для высадки диверсионно-разведывательных групп и выполнения других боевых и специальных вспомогательных задач

К слову, "Ростов-на-Дону" была одним из носителей крылатых ракет "Калибр" и, по данным СМИ, принимала активное участие в обстреле Украины. Еще данное судно успело повоевать в Сирии. С её помощью россияне, как утверждается, наносили удары по позициям террористов ИГИЛ.

Конкретнее о Б-237:

Её строительство было начато в 2011 год, а уже в 2014 готовая лодка была спущена на воду. В том же году "Ростов-на-Дону" была официально передана ВМФ рф и зачислена в 4-ю отдельную бригаду подводных лодок ЧФ рф с базированием в Новороссийске. Изготовитель — "Адмиралтейские верфи", Разработчик проекта ЦКБМТ "Рубин" (Санкт-Петербург). С 2020 по 2021 простояла на ремонте.

Характеристики:

водоизмещение надводное — 2 350 т;

водоизмещение подводное — 3 950 т;

длина — 73,8 м;

ширина — 9,9 м;

осадка — 6,2 м;

двигатели — два дизель-генератора по 1 000 кВт, питающие главный электродвигатель, электродвигатель экономичного хода, два резервных электродвигателя;

скорость надводная 11 — 17 узлов;

скорость подводная — 20 узлов;

рабочая глубина — 240 м;

предельная глубина — 300 м;

автономность плавания — 45 суток;

экипаж — 52 человека (в том числе 12 офицеров);

вооружение: зенитная артиллерия (ПЗРК Стрела-3М, Игла-1, Верба) — 8 ракет; ракетное вооружение (включая четыре ракеты Калибр-ПЛ)

Стоимость:

По данным СМИ, в переводе на цены 2009 года, составляет 300 миллионов долларов.

Стоит отметить, что данных о степени повреждения данной подводной лодки пока нет, но есть фото БДК "Минск", который также был поврежден в ночь на 13 сентября. Что это за корабль вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, в сети четко показали потери Черноморского флота рф за время полномасштабной войны.