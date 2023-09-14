"Нептун" в деле: стало известно, куда прилетело в Евпатории, убытков на миллиард (видео)

Удары были совместной операцией Службы безопасности и ВМС Украины

Во время ночных взрывов в Евпатории россия лишилась в Крыму еще одного комплекса ПВО С-300/400 "Триумф". Его накрыли ракетами из украинского "Нептуна".

Об этом "Телеграфу" рассказали источники в СБУ. По данным наших собеседников удары были совместной операцией Службы безопасности и ВМС Украины. Первые использовали беспилотник, чтобы "ослепить" цель — вывели из строя радары и антенны. А вторые отработали уже непосредственно по пусковым комплексам российской ПВО, стоимостью 1.2 миллиарда долларов. Всего было выпущено две крылатые ракеты "Нептун".

Стоит отметить, что тип ракеты источники не уточняют, однако ранее украинские власти утверждали, что наша страна смогла модифицировать противокарабельный комплекс "Нептун" для ударов по наземным целям.

Источники в Службе безопасности говорят, что россиян в Крыму ждут новые сюрпризы.

Напомним, что украинские военные уже уничтожали российский "Триумф" в Крыму. Это произошло в конце августа 2023 года.

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