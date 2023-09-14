"Заклеить изолентой и поплывет": в сети показали уничтоженный БДК "Минск", украинцы смеются (видео)

В сети предложили свои варианты ремонта российского корабля

В сети появилось видео якобы подбитого БДК "Минск" во время вчерашнего ракетного удара по Севастополю. В сети отмечают, что внешний вид корабля не соответствует обещаниям Минобороны россии о "восстановлении в ближайшее время"

Видео корабля опубликовали в Telegram-канале "Инсайдер", но официальных подтверждений, что это именно этот корабль, нет. В комментариях отметили, что по факту корбаль уничтожен полностью, а не поврежден.

На кадрах видно, что "Минск" стоит в сухом доке на ремонтном заводе, который попал под удар. Палуба его вместе со всем вооружением сгорела. Некоторые части корабля покорежены и практически упали на палубу. Сухой док также черного цвета, вероятно, пострадал во время пожара. Но при этом дно судна выглядит целым. Рядом с изуродованным кораблем стоят грустные мужчины.

В сети комментаторы отметили, что характер повреждений БДК "Минск" свидетельствует о том, что судно не просто повреждено, а полностью уничтожено. В Минобороны россии заявляли, что корабль отремонтируют в ближайшее время, но, скорее всего, это невозможно. Аналитики Oryx также отметили, что корабль не подлежит ремонту после того, как его атаковали британскими ракетами Storm Shadow.

Украинцы отметили превосходную работу ВСУ и подчеркнули, что дешевле построить новое судно, чем отремонтировать это. Но некоторые предложили сразу несколько вариантов ремонта судна: "заклеить синей изолентой", "задуть строительной пеной дырки", "подкрасить и слегка прошлифовать".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вместе с "Минском" была уничтожена подлодка "Ростов-на-Дону". Это судно — новинка ВМФ россии.