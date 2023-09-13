Корабль "Минск" в Севастополе уничтожен, а не подбит: СМИ назвали оружие, которым ударили ВСУ

Отремонтировать поврежденный корабль невозможно, говорят аналитики

Ночной удар по Севастополю был нанесен британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате атаки на полуостров БДК "Минск" был не поврежден, а полностью уничтожен.

Информацию о применении британских дальнобойных ракет сообщает Sky News со ссылкой на украинские и западные источники. А аналитики портала Oryx подтверждают уничтожение российского корабля.

Известно, что в результате атаки на штаб Черноморского флота россии в оккупированном Крыму пострадали военный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". Эту атаку в иностранной прессе называют "потенциально крупнейшим ударом по российским военно-морским объектам за всю войну".

"Это была Storm Shadow", — сообщил один из источников.

Отмечается, что в Минобороны Великобритании пока не прокомментировали использование своих ракет по военным объектам россиян в оккупированном Крыму. Напомним, что страна передала дальнобойные ракеты ВСУ в мае этого года.

В то же время аналитики портала Oryx внесли в "Список потерь ВМФ во время российского вторжения в Украину" подлодку "Ростов-на-Дону", которая "повреждена ракетным ударом", и БДК "Минск".

"Минск", поврежден ракетным ударом и не подлежит экономическому ремонту", — сказано в сообщении аналитиков.

Напомним, что в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, которые попали на камеру. Позже стало ясно, что было выпущено 10 ракет, часть которых попали по территории Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе. В сети быстро стали появляться фото и видео взрывов и масштабного пожара на заводе. Оккупационные власти сперва традиционно заявили о работе ПВО, но позже подтвердили, что повреждены корабли и пострадали больше 20 человек.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что известно о большом десантном корабле "Минск" и подлодке "Ростов-на-Дону". Кстати последняя является новинкой ВМФ россии.