В Брянске дрон ударил по заводу: это одно из важнейших для рф предприятий (видео)

Местные жители слышали минимум три взрыва

В россии продолжается чреда взрывоопасных инцидентов. На этот раз дроны налетели на Брянск.

Так, по данным Telegram-каналов, на Брянск произошел налет неизвестных беспилотников. Сообщается, что один из них прилетел прямо в здание завода Кремний Эл. Он, как утверждается, является одним из крупнейших в россии производителей микроэлектроники.Предприятие в основном создает продукцию для нужд Минобороны рф.

При этом роспропаганда, ссылаясь на Минобороны рф, утверждает, что атака БПЛА была якобы пресечена. Утверждается, что "три беспилотника уничтожены в воздухе".

В то же время губернатор Брянской области александр богомаз заявил, что дрон пытался атаковать промышленный объект в Брянске. Глава региона обвинил в атаке украинские силы. Кроме того, по данным Богомаза, еще один беспилотник был сбит на подлете к Выгоничскому району Брянской области.

А вот популярный российский Telegram-канал "Baza" подтверждает прилет. По данным его источников, пожар начался на 5-м этаже 8-ми этажного административного корпуса. Площадь пожара — около 20 квадратных метров. Людей из здания эвакуировали.

Как утверждает Telegram-канал Mash, местные жители слышали минимум три взрыва.

Стоит отметить, что вечером 7 сентября Кремний Эл уже подвергался атаке беспилотников. На месте прилета разгорался пожар. А до этого данный завод атаковали еще 30 августа. Российские Telegram-каналы писали, что в ходе атаки беспилотников вспыхнул пожар. Горели 40 квадратов в 16-м корпусе завода.

Ранее мы писали о том, что утром 8 сентября в Мариуполе раздалось несколько громких взрывов.