У Брянську дрон вдарив по заводу: це одне з найважливіших для рф підприємств (відео)

У Росії триває низка вибухонебезпечних інцидентів. Цього разу дрони налетіли на Брянськ.

Так, за даними Telegram-каналів, на Брянськ стався наліт невідомих безпілотників. Повідомляється, що один із них прилетів прямо до будівлі заводу Кремній Ел. Він, як стверджується, є одним із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки.

При цьому роспропаганда, посилаючись на Міноборони Росії, стверджує, що атака БПЛА була нібито припинена. Стверджується, що "три безпілотники знищені в повітрі".

А ось популярний російський Telegram-канал Baza підтверджує приліт. За даними його джерел, пожежа розпочалася на 5-му поверсі 8-ми поверхового адміністративного корпусу. Площа пожежі – близько 20 квадратних метрів. Людей із будівлі евакуювали.

Зазначається, що 7 вересня "Кремній Ел" також атакували безпілотника.