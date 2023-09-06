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Отримав у подарунок телефон з вибухівкою: з’явилися подробиці замаху на топ-бойовика "ЛНР"

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Юрій Афанасьєвський Новина оновлена 06 вересня 2023, 11:05
Юрій Афанасьєвський. Фото росЗМІ

Окрім самого бойовика постраждав також його син

На тимчасово окупованій Луганщині вчинили замах на відомого генерала бойовиків "ЛНР", так званого "голову митниці ЛНР" Юрія Афанасьєвського. Його підірвали у власному будинку, він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та у тяжкому стані потрапив у реанімацію.

Подробиці інциденту повідомляють росЗМІ. Вибухівка нібито була у телефоні, який Афанасьєвському передала якась жінка.

Нібито якийсь чоловік вступив у контракт з Афанасьєвським та запропонував спілкуватися через захищений Telegram-канал. Однак той відповів, що поки що освоїв лише розмови по телефону та СМС-повідомлення.

Чоловік запропонував подарувати Афанасьєвському смартфон. Це він і зробив через свою подругу, яка мешкає у Луганську. Отримавши телефон, бойовик не зміг розібратися в налаштуваннях гаджета та попросив допомогти сина.

Поки той розбирався зі смартфоном, він задзвонив. Хлопець простягнув його батькові, і в цей момент пролунав вибух. Поранення отримали й батько й син. За даними росЗМІ, заряд вибухівки в апараті був невеликим: його потужність у тротиловому еквіваленті обчислювалася буквально у грамах. Однак її цілком вистачило б для заподіяння смертельних травм, якби жертва в момент вибуху тримала апарат біля голови.

Повідомляється, що передбачувану учасницю замаху вже затримали. Це — мешканка окупованого Луганська, яка нібито вже визнала свою причетність і дала свідчення щодо ймовірних організаторів замаху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ вдарила по зборах колаборантів у Запорізькій області. У цей момент у будівлі було понад 30 зрадників, які охороняються російськими військовими, зокрема кадировцями. Відомо, що під час зборів вони хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування, але СБУ "підкоригувала" їхні плани.

Теги:
#Луганськ #Замах #Бойовик