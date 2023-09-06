Отримав у подарунок телефон з вибухівкою: з’явилися подробиці замаху на топ-бойовика "ЛНР"

Окрім самого бойовика постраждав також його син

На тимчасово окупованій Луганщині вчинили замах на відомого генерала бойовиків "ЛНР", так званого "голову митниці ЛНР" Юрія Афанасьєвського. Його підірвали у власному будинку, він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та у тяжкому стані потрапив у реанімацію.

Подробиці інциденту повідомляють росЗМІ. Вибухівка нібито була у телефоні, який Афанасьєвському передала якась жінка.

Нібито якийсь чоловік вступив у контракт з Афанасьєвським та запропонував спілкуватися через захищений Telegram-канал. Однак той відповів, що поки що освоїв лише розмови по телефону та СМС-повідомлення.

Чоловік запропонував подарувати Афанасьєвському смартфон. Це він і зробив через свою подругу, яка мешкає у Луганську. Отримавши телефон, бойовик не зміг розібратися в налаштуваннях гаджета та попросив допомогти сина.

Поки той розбирався зі смартфоном, він задзвонив. Хлопець простягнув його батькові, і в цей момент пролунав вибух. Поранення отримали й батько й син. За даними росЗМІ, заряд вибухівки в апараті був невеликим: його потужність у тротиловому еквіваленті обчислювалася буквально у грамах. Однак її цілком вистачило б для заподіяння смертельних травм, якби жертва в момент вибуху тримала апарат біля голови.

Повідомляється, що передбачувану учасницю замаху вже затримали. Це — мешканка окупованого Луганська, яка нібито вже визнала свою причетність і дала свідчення щодо ймовірних організаторів замаху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ вдарила по зборах колаборантів у Запорізькій області. У цей момент у будівлі було понад 30 зрадників, які охороняються російськими військовими, зокрема кадировцями. Відомо, що під час зборів вони хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування, але СБУ "підкоригувала" їхні плани.