На Луганщині злетів у повітря топовий бойовик "ЛНР": чим відомий генерал-подільник пасічника
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Терорист зараз зовсім "поганий"
На тимчасово окупованій Луганщині вчинили замах на відомого генерала бойовиків "ЛНР". Він злетів у повітря.
За інформацією джерел "Телеграфа", до підриву причетна СБУ, а ім’я окупанта — юрій афанасьєвський. Вже відомо, що його підірвали у власному будинку. Внаслідок інциденту афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота і перебуває у реанімації у тяжкому стані.
"Сподіваємося, що найближчим часом він змінить свій статус із "трьохсотого" на "двохсотого", — зазначають джерела в СБУ.
Хто такий юрій афанасьєвський
- афанасьєвський є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ;
- очолював митницю "республіки";
- відомий тим, що став "фінансистом" голови бойовиків "ЛНР" леоніда пасічника;
- "відмивав" кошти на фінансування збройних формувань, що воювали проти України;
- на Афанасьєвського накладено персональні санкції ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Японії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ вдарила по зборах колаборантів у Запорізькій області.