На Луганщині злетів у повітря топовий бойовик "ЛНР": чим відомий генерал-подільник пасічника

Терорист зараз зовсім "поганий"

На тимчасово окупованій Луганщині вчинили замах на відомого генерала бойовиків "ЛНР". Він злетів у повітря.

За інформацією джерел "Телеграфа", до підриву причетна СБУ, а ім’я окупанта — юрій афанасьєвський. Вже відомо, що його підірвали у власному будинку. Внаслідок інциденту афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота і перебуває у реанімації у тяжкому стані.

"Сподіваємося, що найближчим часом він змінить свій статус із "трьохсотого" на "двохсотого", — зазначають джерела в СБУ.

Хто такий юрій афанасьєвський

афанасьєвський є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ;

очолював митницю "республіки";

відомий тим, що став "фінансистом" голови бойовиків "ЛНР" леоніда пасічника;

"відмивав" кошти на фінансування збройних формувань, що воювали проти України;

на Афанасьєвського накладено персональні санкції ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Японії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ вдарила по зборах колаборантів у Запорізькій області.