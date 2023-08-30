СБУ вдарила по зборах колаборантів у Запорізькій області: багато поранених (відео)

Вже зараз відомо про велику кількість поранених

Напередодні псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях СБУ "навідалася" на "виборчу дільницю" у місті Кам’янка Дніпровська (Запорізька область). Там кадировці та колаборанти з усього району з’їхалися на збори "голів дільничних виборчих комісій".

Так, за даними джерел "Телеграфа" у СБУ, наші спецназівці вдарили дронами по злочинцям. У цей момент у будівлі було понад 30 зрадників, які охороняються російськими військовими, зокрема кадирівцями. Відомо, що під час зборів вони хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування, але СБУ "підкоригувала" їхні плани.

За даними наших джерел у Службі безпеки, атака проходила у кілька хвиль. Точні її наслідки стануть відомі пізніше, але вже зараз відомо про велику кількість поранених.

Примітно, що сама Кам’янка Дніпровська оточена російськими силами РЕБ та ППО. Втім, як можна побачити на відео, це не допоможе колаборатнам і зрадникам, які отримали ще один сигнал — працювати на рф небезпечно для життя.

Тим часом, як пишуть у мережі, невідомі підірвали так званий "передвиборчий штаб Єдиної росії" у Новій Каховці. Стверджується, що там згоріла вся документація, яку окупанти завезли до псевдовиборів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що казармою окупантів в Енергодарі прилетів дрон від партизанів.