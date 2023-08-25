Росіяни готують псевдовибори в окупації: на які хитрощі йдуть

Вони вигадали кілька "технологій"

Росіяни активно готуються до проведення фейкових виборів на окупованих територіях Запорізької області, враховуючи негативний досвід організації псевдореферендуму. Вони планують проводити "голосування" у змішаному форматі: показове на дільницях та обхід квартир й будинків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що обхід квартир для збирання голосів окупанти розпочнуть уже з 30 серпня.

Водночас у регіоні помічені особи, яких привозять з території росії та розселяють у покинутих будинках місцевих мешканців. Це робиться для фальсифікації результатів голосування та створення потрібної картинки для російських медіа.

Окрім того, окупанти посилюють тиск на місцевих жителів, вимагаючи від них отримувати російські паспорти. Зокрема, вони запроваджують оплату комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону лише за наявності російського громадянства.

Вигадали загарбники й ще один спосіб тиску на українців. Вони "нагнали" на окуповану частину Запорізької області військовослужбовців чеченської національності, які поводяться агресивно та жорстко ставляться до порушення комендантської години місцевим населенням.

Як повідомляв "Телеграф", у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України звернулися до мешканців окупованих територій напередодні псевдовиборів. Громадян закликають повідомляти інформацію про колаборантів та свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення цього фейкового заходу.