Россияне готовят псевдовыборы в оккупации: идут на уловки и хитрости

Они придумали несколько "технологий"

Россияне активно готовятся к проведению фейковых выборов на оккупированных территориях Запорожской области, учитывая негативный опыт организации псевдореферендума. Они планируют проводить "голосование" в смешанном формате: показательное на участках и обход квартир и домов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что обход квартир для сбора голосов, оккупанты начнут уже с 30 августа.

В то же время, в регионе замечены лица, которых привозят с территории россии и расселяют в заброшенных домах местных жителей. Это делается для фальсификации результатов голосования и создания нужной картинки для российских медиа.

Кроме того, оккупанты усиливают давление на местных жителей, требуя от них получать российские паспорта. В частности, они вводят оплату коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона только при наличии российского гражданства.

Придумали захватчики и еще один способ давления на украинцев. Они "нагнали" на оккупированную часть Запорожской области военнослужащих чеченской национальности, которые ведут себя агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа местным населением.

Как сообщал "Телеграф", в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины обратились к жителям оккупированных территорий накануне псевдовыборов. Граждан призывают сообщать информацию о коллаборантах и свидетельствах фальсификаций и нелегитимности проведения этого фейкового мероприятия.