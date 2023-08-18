Накануне псевдовыборов у оккупантов: у Буданова обратились с просьбой к украинцам
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Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности
Накануне проведения россиянами псевдовыборов на временно оккупированных территориях, граждан призывают сообщать информацию о коллаборантах и свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения этого фейкового мероприятия.
С такой просьбой к украинцам обратились в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в своем официальном Telegram-канале.
"Кремлевский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года. Цель – попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией. Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", — говорится в сообщении.
В свою очередь в разведке просят передавать информацию о:
- коллаборантах из местных жителей и их кураторов из рф (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);
- так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций;
- свидетельства фальсификации псевдовыборов.
Также в ГУР МО добавили, что эти данные о враге помогут приблизить его поражение:
- склады хранения снарядов и ГСМ;
- места размещения, хранения и ремонта военной техники;
- штабы и пункты управления оккупационными войсками;
- места размещения РЭР и РЭБ;
- места хранения средств ПВО.
Важно! Такие данные действительно поможет Украине эффективнее бороться с противником, однако следует помнить, что эту информацию следует передавать исключительно в том случае, когда вы уверены в безопасности ее передачи и своей безопасности в частности.
Напомним, ранее директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский рассказал "Телеграфу", кого кремль намерен "тянуть" на псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины.