Накануне псевдовыборов у оккупантов: у Буданова обратились с просьбой к украинцам

Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности

Накануне проведения россиянами псевдовыборов на временно оккупированных территориях, граждан призывают сообщать информацию о коллаборантах и свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения этого фейкового мероприятия.

С такой просьбой к украинцам обратились в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в своем официальном Telegram-канале.

"Кремлевский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года. Цель – попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией. Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", — говорится в сообщении.

В свою очередь в разведке просят передавать информацию о:

коллаборантах из местных жителей и их кураторов из рф (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);

так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций;

свидетельства фальсификации псевдовыборов.

Также в ГУР МО добавили, что эти данные о враге помогут приблизить его поражение:

склады хранения снарядов и ГСМ;

места размещения, хранения и ремонта военной техники;

штабы и пункты управления оккупационными войсками;

места размещения РЭР и РЭБ;

места хранения средств ПВО.

Важно! Такие данные действительно поможет Украине эффективнее бороться с противником, однако следует помнить, что эту информацию следует передавать исключительно в том случае, когда вы уверены в безопасности ее передачи и своей безопасности в частности.

Напомним, ранее директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский рассказал "Телеграфу", кого кремль намерен "тянуть" на псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины.