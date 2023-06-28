Предатели, учителя и ФОПы: правозащитник рассказал, кого кремль тянет на "выборы" на оккупированных территориях

За неимением человеческого ресурса Кремль привлекает на "выборы" сторожей и безработных

На оккупированных территориях Украины идет подготовка к псевдовыборам, после которых россия планирует создать местные органы "власти". Аналитикам удалось выяснить, кого же Кремль тянет на "выборы" от партии "Единая Россия".

Об этом директор Института стратегических исследований и безопасности, экспредставитель и экссоветник уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях правозащитник Павел Лысянский рассказал "Телеграфу".

"Политическая партия России "Единая Россия" провела внутрипартийные "праймериз", на которых пыталась показать свое преимущество перед другими политпроектами, — рассказывает эксперт. — В так называемых праймериз приняли участие несколько тысяч человек. Аналитикам "Восточной правозащитной группы" и "Института стратегических исследований и безопасности" удалось выяснить, что первая большая группа людей в этих списках — рядовые работники муниципальных учреждений (учителя, бухгалтеры, медработники, рядовые сотрудники оккупационных администраций)".

Вторая большая группа, говорит эксперт, — это люди, попавшие в списки партии "ЕР" из-за нехватки человеческого ресурса (стражи, охранники, таксисты, безработные).

Третья группа – предприниматели разного уровня. Их не так много, потому что первые две группы составляют основу партийных списков "ЕР".

Четвертая группа — это коллаборанты и граждане России, ранее занимавшие должности в т. н. "народных советах". Также в эту группу входят бывшие депутаты городских советов от Партии регионов, КПУ, ОПЗЖ. Другие политические партии России, которые были созданы на временно оккупированных территориях Украины, особой активности не проявляют.

Павел Лисянский уточняет, что определенным образом проявляет активность и КПРФ, собрав в себя, в частности, остатки "партий" т. н. "Л/ДНР", созданных, в свою очередь, на обломках региональных отделений компартии Украины и других пророссийских структур.

Больше о репрессиях против украинцев и методах оккупантов читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Псевдовыборы на оккупированной части Украины: какие три задачи хочет срочно решить кремль".

Напомним, Кремль настроен провести незаконные местные "выборы" во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Несмотря на действующее в регионах военное положение, российские власти уже начали подготовку к фейковому голосованию, запланированному на сентябрь 2023 года.