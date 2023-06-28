Зрадники, вчителі та ФОП: правозахисник розповів, кого кремль тягне на "вибори" на окупованих територіях

Через брак людського ресурсу Кремль залучає на "вибори" сторожів та безробітних

На окупованих територіях України триває підготовка до проведення псевдовиборів, на яких росія планує створити місцеві органи "влади". Аналітикам вдалося з’ясувати, кого ж Кремль тягне на "вибори" від партії "Єдина Росія".

Про це директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки, експредставник та ексрадник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій та Луганській областях правозахисник Павло Лисянський розповів "Телеграфу".

"Політична партія рф "Єдина росія" провела внутрішньопартійні "праймеріз", на яких намагалася показати свою перевагу перед іншими політпроєктами, — розповідає експерт. — У так званих праймериз взяли участь кілька тисяч осіб. Аналітикам "Східної правозахисної групи" та "Інституту стратегічних досліджень і безпеки" вдалося з’ясувати, що перша велика група людей у цих списках — рядові працівники муніципальних установ (вчителі, бухгалтери, медпрацівники, рядові співробітники окупаційних адміністрацій)".

Друга велика група, каже експерт, — це люди, які потрапили до списків партії "ЄР" через брак людського ресурсу (сторожі, охоронці, таксисти, безробітні).

Третя група – підприємці різного рівня. Їх не так багато, бо перші дві групи становлять основу партійних списків "ЄР".

Четверта група — це колаборанти та громадяни рф, які раніше обіймали посади в т. зв. "народних радах". Також до цієї групи входять колишні депутати міських рад від Партії регіонів, КПУ, ОПЗЖ. Інші політичні партії рф, які були створені на тимчасово окупованих територіях України, особливої активності не проявляють.

Павло Лисянський уточнює, що певним чином проявляє активність КПРФ, увібравши в себе, зокрема, залишки "партій" т. з. "Л/ДНР", створених, своєю чергою, на уламках регіональних відділень компартії України та інших проросійських структур.

Більше про репресії проти українців та методи окупантів читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Псевдовибори на окупованій частині України: які три завдання хоче терміново вирішити кремль".

Нагадаємо, Кремль налаштований провести незаконні місцеві "вибори" в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Попри діючий в регіонах воєнний стан, російська влада вже почала підготовку до фейкового голосування, запланованого на вересень 2023 року.