Псевдовибори на окупованій частині України: які три задачі хоче терміново розв'язати кремль

У окупантів виникли величезні проблеми з людським ресурсом, каже Павло Лисянський

У росії остаточно ухвалили рішення провести так звані "вибори" на окупованих територіях України в єдиний для рф день голосування — 10 вересня 2023 року. Які основні задачі кремль ставить своїм маріонеткам на захоплених частинах українських Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, а також — чому ці плани будуть зірвані, про це директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки, експредставник та ексрадник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій та Луганській областях, правозахисник Павло Лисянський розповів "Телеграфу".

Кремлівські вимоги та нові "єдинороси"

"На тимчасово окупованих територіях України збільшується кількість репресій проти місцевого населення, — розповідає Павло Лисянський. — Агресивні дії окупантів відбуваються через нелояльність місцевого населення та масову відмову людей оформляти паспорти громадянина рф, а також брати участь в окупаційних "виборах", проведення яких заплановано на 10 вересня 2023 року".

За словами експерта, наразі кремль вимагає виконання трьох основних завдань на підконтрольних загарбникам українських територіях.

1. До 1 вересня 2023 року видати паспорти рф не менш ніж 75% місцевих жителів, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, — з обов’язковою їх відмовою від українського громадянства.

2. Організувати та провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Це завдання, зазначає Павло Лисянський, включає низку підзавдань, а саме: формування списків виборців; формування виборчих комісій усіх рівнів; формування списку кандидатів для всіх політичних партій. На цей час, запевняє експерт, окупанти мають величезні проблеми з людським ресурсом — люди не хочуть брати участь у цих процесах.

3. Встановлення влади рф на тимчасово окупованих територіях України. За словами Павла Лисянського, йде процес створення регіональних представництв федеральних органів влади рф, написання та ухвалення законів рф на місцевих рівнях, призначення громадян рф на ключові посади в окупаційних урядах.

"Політична партія рф "Єдина росія" провела внутрішньопартійні "праймеріз", на яких намагалася показати свою перевагу перед іншими політпроєктами, — розповідає експерт. — У так званих праймериз взяли участь кілька тисяч осіб. Аналітикам "Східної правозахисної групи" та "Інституту стратегічних досліджень і безпеки" вдалося з’ясувати, що перша велика група людей у цих списках — рядові працівники муніципальних установ (вчителі, бухгалтери, медпрацівники, рядові співробітники окупаційних адміністрацій)".

Друга велика група — це люди, які потрапили до списків партії "ЕР" через брак людського ресурсу (сторожі, охоронці, таксисти, безробітні).

Третя група – підприємці різного рівня. Їх не так багато, бо перші дві групи становлять основу партійних списків "ЄР".

Четверта група — це колаборанти та громадяни рф, які раніше обіймали посади в т. зв. "народних радах". Також до цієї групи входять колишні депутати міських рад від Партії регіонів, КПУ, ОПЗЖ. Інші політичні партії рф, які були створені на тимчасово окупованих територіях України, особливої активності не проявляють.

Хіба що, уточнює Павло Лисянський, певним чином проявляє активність КПРФ, увібравши в себе, зокрема, залишки "партій" т. з. "Л/ДНР", створених, своєю чергою, на уламках регіональних відділень компартії України та інших проросійських структур.

Виборчкоми нашвидкуруч і паспортна атака

Паралельно з політичною діяльністю загарбники створюють виборчі комісії всіх рівнів для забезпечення роботи окупаційних "виборів", зазначає експерт.

"Але на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей українці, які стали заручниками ситуації, не хочуть брати участь в окупаційному виборчому процесі, — підкреслює він. — Це змусило політтехнологів з росії проводити рекламні кампанії з набору людей у виборчі комісії. Так, нещодавно в Ростові-на-Дону центральна виборча комісія рф провела навчання представників територіальних виборчих комісій тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Загалом у заході взяли участь близько 350 керівників територіальних виборчих комісій та представників виборчого комітету, їх намагалися навчити виборчого законодавства, що регулює проведення виборів на території росії. Немає сумнівів, що в якомусь форматі окупанти збираються провести "вибори", які дозволять легітимізувати окупаційні адміністрації у внутрішньому політичному порядку денному кремля".

За словами Павла Лисянського, масова видача паспортів рф на окупованій території України — також одне з головних завдань, оскільки до участі в окупаційних "виборах" допускають лише тих, хто отримав цей документ країни-агресорки.

"Перед початком голосування окупаційні адміністрації передадуть списки з кількістю виборців у кремль, де буде дано оцінку їхньої роботи з примусової паспортизації — з відповідними кадровими висновками", — пояснює експерт.

Він зазначає, що останні дані, які передавали окупаційні адміністрації в уряд рф — це звіт, що вже 1 млн 400 тисяч місцевих жителів отримали паспорти росії.

"До початку відкритої військової агресії росії проти України в кремлі заявляли, що видали понад 900 тисяч російських паспортів. Зараз рапортують, що видали їх ще близько 400 тисяч. При цьому з початку військової агресії окупанти захопили нові території України, на яких проживало, за різними підрахунками, більше двох-трьох мільйонів осіб. Виходить, що місцеві жителі здебільшого не хочуть отримувати паспорти окупантів, — констатує експерт. — Однак силові органи окупантів використовують інструменти примусу місцевих жителів у вигляді фільтрації з метою змусити отримати паспорт країни-агресорки".

Як окупанти вчать колаборантів та налаштовують пропаганду

Встановлення влади рф на окупованих територіях України починається саме зі створення силових органів влади, розповідає Павло Лисянський.

За його словами, на цей час на окупованих територіях України створено:

генпрокуратуру,

слідчий комітет,

поліцію,

росгвардію,

фсб,

військову поліцію міністерства оборони,

федеральну службу виконання покарань,

низку інших структур.

"Тільки після того, коли були створені каральні органи, почали створюватися інші окупаційні органи влади, — пояснює експерт . — На посади першого рангу призначаються громадяни рф, середнього — 50 на 50 (з-поміж громадян рф і місцевих колаборантів). На рядові ж посади призначають місцевих колаборантів. Нещодавно, наприклад, у так званому "Кримському федеральному університеті імені Вернадського" стартувало навчання другого потоку 150 представників "органів місцевого самоврядування" з окупованих територій так званої "Л/ДНР", а також Запорізької та Херсонської областей. Третій потік зі 140 "управлінців" пройде навчання в липні. Відповідне навчання проводиться також у Ростові, Севастополі, Луганську. Усього ж цього року окупанти хочуть навчити 3700 так званих "керівників і співробітників органів публічної влади" з захоплених територій".

Реалізація зазначених напрямів діяльності окупаційної політики потребує відповідної агітаційної кампанії, а тому робиться ставка на діяльність ТБ та друкованих ЗМІ, зазначає Павло Лисянський.

"З цією метою окупанти вже почали створювати нові підконтрольні їм друковані ЗМІ, також підключати абонентські мережі на окупованих територіях України до цифрового ТБ рф, — наголошує експерт. — Згідно з інформацією, отриманою від місцевих жителів з тимчасово окупованої території Херсонської області, для мешканців селищ Залізний Порт і Лазурне, розташованих на чорноморському узбережжі регіону, запустили російське цифрове телебачення. У Залізному Порту та Лазурному запустили перший мультиплекс. Жителям цих районів доступно до перегляду вісім телевізійних каналів потужністю 250 Вт. Найближчим часом там розпочне мовлення "Радіо росії".

На окупованій території Донецької області представники кремля з 1 липня також переходять на російські стандарти цифрового телерадіомовлення. А на окупованій Луганщині мовлення радіопрограми "Вісті ФМ" запущено у Білокуракинському районі та місті Хрустальний (Красний Луч до 2016 р. — Ред.).

Павло Лисянський повідомив також, що на окупованих територіях запустили цілодобову "гарячу лінію" з питань можливості прийому, налаштування обладнання та складу мультиплексів цифрового ефірного телебачення рф.

"Втім, — резюмує експерт, — все описане вище, всі ці плани, наміри, а часом і дії окупантів, ламаються і будуть ламатися Збройними Силами України".