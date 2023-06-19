Псевдовыборы на оккупированной части Украины: какие три задачи хочет срочно решить кремль

У оккупантов возникли огромные проблемы с человеческим ресурсом, говорит Павел Лисянский

В россии окончательно приняли решение провести так называемые "выборы" на оккупированных территориях Украины в единый для рф день голосования — 10 сентября 2023 года. Какие основные задачи кремль ставит своим марионеткам на захваченных частях украинских Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также — почему эти планы будут сорваны, об этом директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель и экс-советник уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский рассказал "Телеграфу".

Кремлевские требования и новые "единороссы"

"На временно оккупированных территориях Украины увеличивается количество репрессий против местного населения, — рассказывает Павел Лисянский. — Агрессивные действия оккупантов происходят из-за нелояльности местного населения и массового отказа людей оформлять паспорта гражданина рф, а также участвовать в оккупационных "выборах", проведение которых запланировано на 10 сентября 2023 года".

По словам эксперта, на данный момент кремль требует выполнения трех основных задач на подконтрольных захватчикам украинских территориях.

1. До 1 сентября 2023 года выдать паспорта рф не менее 75% местных жителей, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, — с обязательным их отказом от украинского гражданства.

2. Организовать и провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Эта задача, отмечает Павел Лисянский, включает в себя ряд подзадач, а именно: формирование списков избирателей; формирование избирательных комиссий всех уровней; формирование списка кандидатов для всех политических партий. На данный момент, уверяет эксперт, у оккупантов огромные проблемы с человеческим ресурсом — люди не хотят принимать участие в этих процессах.

3. Установление власти рф на временно оккупированных территориях Украины. По словам Павла Лисянского, идет процесс создания региональных представительств федеральных органов власти рф, написание и принятие законов рф на местных уровнях, назначение граждан рф на ключевые посты в оккупационных правительствах.

"Политическая партия рф "Единая Россия" провела внутрипартийный "праймериз", на которых пыталась показать свое превосходство перед другими политпроектами, — рассказывает эксперт. — В так называемых праймериз приняли участие несколько тысяч человек. Аналитикам "Восточной правозащитной группы" и "Института стратегических исследований и безопасности" удалось выяснить, что первая большая группа людей в этих списках — рядовые работники муниципальных учреждений (учителя, бухгалтеры, медработники, рядовые сотрудники оккупационных администраций)".

Вторая большая группа — это люди, которые попали в списки партии "ЕР" из-за нехватки человеческого ресурса (сторожа, охранники, таксисты, безработные).

Третья группа — предприниматели разного уровня. Их не так много, потому что первые две группы составляют основу партийных списков "ЕР".

Четвертая группа — это коллаборанты и граждане рф, которые ранее занимали должности в т.наз. "народных советах". Также в эту группу входят бывшие депутаты городских советов от Партии регионов, КПУ, ОПЗЖ. Другие политические партии рф, которые были созданы на временно оккупированных территориях Украины особой активности не проявляют.

Разве что, уточняет Павел Лисянский, определенным образом активничает КПРФ, вобрав в себя, в том числе, остатки "партий" т. н. "Л/ДНР", созданных, свою очередь, на обломках региональных отделений компартии Украины и прочих пророссийских структур.

Избиркомы на скорую руку и паспортная атака

Параллельно с политической деятельностью, захватчики создают избирательные комиссии всех уровней для обеспечения работы оккупационных "выборов", отмечает эксперт.

"Но на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей украинцы, ставшие заложниками ситуации, не хотят участвовать в оккупационном избирательном процессе, — подчеркивает он. — Это заставило политтехнологов из рф проводить рекламные кампании по набору людей в избирательные комиссии. Так, недавно в Ростове-на-Дону центральная избирательная комиссия рф провела обучение представителей территориальных избирательных комиссий временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Всего в мероприятии приняли участие около 350 руководителей территориальных избирательных комиссий и представителей избиркомов. Их пытались обучить избирательному законодательству, регулирующему проведение выборов на территории россии. Нет сомнений, что в каком-то формате оккупанты собираются провести "выборы", которые позволят легитимизировать оккупационные администрации во внутренней политической повестке дня кремля".

По словам Павла Лисянского, массовая выдача паспортов рф на оккупированной территории Украины — также одна из главных задач, так как к участию в оккупационных "выборах" допускают только тех, кто получил на данный документ страны-агрессора.

"Перед началом голосования оккупационные администрации передадут списки с количеством избирателей в кремль, где будет дана оценка их работы по принудительной паспортизации — с соответствующими кадровыми выводами", — поясняет эксперт.

Он отмечает, что последние данные которые передавали оккупационные администрации в правительство рф — это отчет, что уже 1 млн 400 тысяч местных жителей получили паспорта рф.

"К началу открытой военной агрессии рф против Украины в кремле заявляли, что выдали более 900 тысяч российских паспортов. Сейчас рапортуют, что выдали их еще около 400 тысяч. При этом с начала военной агрессии оккупанты захватили новые территории Украины, на которых проживало, по разным подсчетам, более двух-трех миллионов человек. Получается, что местные жители в большинстве своем не хотят получать паспорта оккупантов, — констатирует эксперт. — Однако силовые органы оккупантов используют инструменты принуждения местных жителей в виде фильтрации — с целью заставить получить паспорт страны-агрессора".

Как оккупанты учат коллаборантов и настраивают пропаганду

Установление власти рф на оккупированных территориях Украины начинается именно с создания силовых органов власти, рассказывает Павел Лисянский.

По его словам, на данный момент на оккупированных территориях Украины созданы:

генпрокуратура,

следственный комитет,

полиция,

росгвардия,

фсб,

военная полиция министерства обороны,

федеральная служба исполнения наказаний,

ряд других структур.

"Только после того, когда были созданы карательные органы, начали создаваться другие оккупационные органы власти, — поясняет эксперт. — На должности первого ранга назначаются граждане рф, среднего — 50 на 50 (из числа граждан рф и местных коллаборантов). На рядовые же должности назначают местных коллаборантов. Недавно, к примеру, в т. н. "Крымском федеральном университете имени Вернадского" стартовало обучение второго потока 150 представителей "органов местного самоуправления" с оккупированных территорий т. н. "Л/ДНР", а также Запорожской и Херсонской областей. Третий поток из 140 "управленцев" пройдет обучение в июле. Соответствующее обучение проводится также в Ростове, Севастополе, Луганске. Всего же в этом году оккупанты хотят обучить 3700 так называемых "руководителей и сотрудников органов публичной власти" с захваченных территорий".

Реализация указанных направлений деятельности оккупационной политики требует соответствующей агитационной кампании, а потому делается ставка на деятельность ТВ и печатных СМИ, отмечает Павел Лисянский.

"С этой целью оккупанты уже начали создавать новые подконтрольные им печатные СМИ, также подключать абонентские сети на оккупированных территориях Украины к цифровому ТВ рф, — подчеркивает эксперт. — Согласно информации, полученной от местных жителей с временно оккупированной территории Херсонской области, для жителей поселков Железный Порт и Лазурное, расположенных на черноморском побережье региона, запустили российское цифровое телевидение. В Железном Порту и Лазурном запустили первый мультиплекс. Жителям данных районов доступно к просмотру восемь телевизионных каналов мощностью 250 Вт. В ближайшее время там начнет вещание "Радио россии".

На оккупированной территории Донецкой области представители кремля с 1 июля также переходят на российские стандарты цифрового телерадиовещания. А на оккупированной Луганщине вещание радиопрограммы "Вести ФМ" запущено в Белокуракинском районе и городе Хрустальный (Красный Луч до 2016 г. — Ред.).

Павел Лисянский сообщил также, что на оккупированных территориях запустили круглосуточную "горячую линию" по вопросам возможности приема, настройки пользовательского оборудования и состава мультиплексов цифрового эфирного телевидения рф.

"Впрочем, — резюмирует эксперт, — всё описанное выше, все эти планы, намерения, а порой и действия оккупантов, ломаются и будут ломаться Вооруженными Силами Украины".