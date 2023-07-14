Не только ВСУ: у путина куча проблем с "выборами" на оккупированных территориях

Главной проблемой являются кадры

У россиян новые проблемы с "выборами" на оккупированных территориях Украины. Помимо угрозы со стороны ВСУ "зрада" у властей рф и с коллаборантами — их нет.

Об это и других проблемах рф с псевдовыборами рассказали российские журналисты.

По их данным одной из главных проблем для организаторов выборов на захваченных территориях Украины является поиск желающих в них участвовать.

"Большинство участников партийных праймериз либо давно преследуемые властями Украины коллаборанты, либо откровенные неудачники, у которых не получилось построить карьеру в госорганах анексированного Крыма и "большой россии", — Говорят источники журналистов.

Так, например, одним из кандидатов на праймериз в "заксобрание Херсонской области" является бывший безработный, который во время полномасштабной войны недолго побыл в должности главы оккупационной администрации Снегирёвки (Николаевская область).

"Две самые крупные группы, составляющие больше половины от всех участников праймериз, — местные коллаборанты и люди, приехавшие на аннексированные территории из Крыма и российских регионов. Помимо уже упомянутого Барбашова в голосовании участвуют "врио главы" Запорожской области Евгений Балицкий и его правая рука и "мэр" Мелитополя Галина Данильченко. Она известна как первая чиновница, открыто пошедшая на сотрудничество с российскими властями после начала войны", — пишут журналисты.

Кроме того, в выборах участвует Олег Орусь, "замглавы администрации" села Чернобаевка, ставшего мемом из-за большого количества артиллерийских атак ВСУ на местную авиабазу, активно использовавшуюся российскими войсками.

Участвуют в праймериз и "левобережные" чиновники из неоднократно попадавших под эвакуацию территорий. Например, "замглавы" "каховской военно-гражданской администрации" Вадим Ктитор. Кадровый голод у единороссов, по всей видимости, настолько силён, что на предварительное голосование одновременно заявились "вице-премьер" Херсонской области Виталий Булюк и его сын, 28-летний агробизнесмен Виктор.

Другой проблемой для путина являются конкуренты из других российских партий. Дело в том, что, по данным издания, рф хочет провести "выборы" по всем российским канонам — максимальная контролируемость и глобальная "поддежрка" "единой россии".

"По словам двух источников "Вёрстки", близких к руководству парламентских партий, перед организаторами выборов "стоит задача минимизировать представительство КПРФ", а в идеале "дать ей ноль мандатов"…коммунистам в захваченных регионах "не рады с 2014 года": "Кириенко не любит коммунистов, опасаясь того, что они станут структурой для объединения реальной оппозиции на новых территориях. Зюганов не вечен, "транзит" власти в партии не запущен, и какие люди "всплывут" в его процессе — не угадаешь", — говорится в материале.

Для обеспечения "отсутствия неожиданностей" администрация президента вместе с Центризбиркомом (ЦИК) применяет на аннексированных территориях целый набор "инноваций. В частности:

платят "конские прайсы" политтехнологам;

укорачивают программу "выборов";

оставшиеся на оккупированных территориях жители вообще не будут избирать исполнительную власть;

все "выборы" на аннексированных территориях пройдут исключительно по партспискам