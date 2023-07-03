Страшно, что ВСУ "проголосуют"? В кремле заговорили о переносе "выборов" на оккупированных территориях Украины

путину доложили о подготовке псевдовыборов на оккупированных территориях Украины

На фоне контрнаступления ВСУ в рф заговорили о переносе так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины, которые были запланированы на 10 сентября 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе кремля.

Так, докладывая перед российским диктатором владимиром путиным, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рф Элла Памфилова сообщила ему, что не понаслышке знает о ситуации в оккупированных регионах. И хотя в рф очень хотят провести эти выборы она не исключает, что их могут перенести "из-за ухудшения ситуации".

"Тем не менее, поскольку ситуация непростая, если возникнут обстоятельства непредвиденные в каком-то районе, а мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизням граждан, то у нас есть право "выборы" эти отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания", — говорит памфилова.

Напомним, что после объявления об аннексии оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей на "основании" псевдореферендумов в сентябре 2022 года кремль всерьез стал готовить проведение выборов "народных советов", которые должны легитимизировать оккупационную власть во внутриполитической жизни рф.

Напомним, ранее "Телеграф" выяснял, зачем президенту россии владимиру путину очередной политический фарс на украинских территориях — псевдовыборы в оккупированных регионах.